Vieira: Mondino disse que quer um Mercosul maior e mais forte, para mim o que vale é isso

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que trabalhará com o novo governo argentino a partir da perspectiva de que o país vizinho buscará fortalecimento do Mercosul. A declaração foi dada após reunião com Diana Mondino, chanceler designada pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milei. “Mondino disse que quer um Mercosul maior e mais forte. Para mim o que vale é isso. Vamos trabalhar com esse governo até o final do mandato e depois com o novo governo”, disse Vieira.

Sobre a entrada da Argentina no Brics, Vieira disse que, a despeito de dúvidas externalizadas por membros do futuro governo, o apoio do Brasil à entrada se deu por interesse brasileiro e equilíbrio da representação geográfica no bloco, mas que a decisão agora é do novo governo. “Ainda há todo um processo de adesão”, afirmou.