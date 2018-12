Vice-premiê da China diz que cortará tarifa de carros em telefonema com EUA

O vice-premiê da China, Liu He, informou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o Representante de Comércio americano, Robert Lighthizer, que Pequim reduzirá a tarifa de importação de automóveis dos Estados Unidos de 40% para 15%, de acordo com uma fonte ligada ao assunto. A informação foi apresentada pela autoridade chinesa durante telefonema na noite de segunda-feira, hora de Washington, segundo a fonte, mas não estava claro quando o corte entrará em vigor.

Os EUA pressionam para que a redução na tarifa ocorra o mais rápido possível. Mais cedo neste ano, a China elevou suas tarifas sobre automóveis dos EUA em 25 pontos porcentuais, como parte de anúncios das duas partes de mais tarifas entre as duas nações. Durante a última cúpula do G-20, os dois governos concordaram em uma trégua de 90 dias nas disputas comerciais.

As três graduadas autoridades discutiram as compras chinesas de produtos agrícolas e também mudanças importantes em políticas econômicas chinesas durante o telefonema, afirmam as fontes ligadas ao assunto, sem dar mais detalhes. Fonte: Dow Jones Newswires.