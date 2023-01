Vice-premiê chinês diz esperar retomada do crescimento após superar pico da covid

O vice-premiê da China, Liu He, afirmou, nesta terça-feira, 17, que o país asiático já superou o pior momento da escalada no número de casos de covid-19. Em discurso durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Liu He projetou que a segunda maior economia do planeta voltará a ter crescimento forte em 2023. “A economia chinesa terá uma melhora significativa”, afirmou.

Ele acrescentou que Pequim pretende manter uma política fiscal “proativa” e uma postura monetária “prudente”, com objetivo de assegurar uma expansão econômica “razoável” e preços estáveis. “Nosso foco será em expandir a demanda doméstica”, ressaltou.

Os comentários acontecem no mesmo dia em que a China informou ter registrado crescimento de 3,0% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, uma forte desaceleração em relação ao ganho de 8,4% no ano anterior.

Cooperação multilateral

Liu He defendeu também que o mundo deve abandonar a “mentalidade de guerra fria” e ampliar a cooperação multilateral. “Acreditamos que uma ordem econômica internacional equitativa deve ser preservada por todas nós”, afirmou.

Ele não citou os Estados Unidos nominalmente, mas os comentários ecoam críticas recorrentes que Pequim costuma fazer sobre Washington.