Vice da Embraer, John Slattery é indicado para presidir empresa com Boeing

O presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial e vice-presidente executivo da Embraer S.A John Slattery foi indicado nesta quarta-feira, 20, pela Boeing presidente e CEO da joint venture da aviação comercial e serviços relacionados da Boeing e Embraer.

Em comunicado pela manhã, a companhia norte-americana apresentou os três líderes de sua estratégia global. Slattery se reportará a Marc Allen, nomeado vice-presidente sênior da Boeing e presidente da Parceria com a Embraer e das Operações do Grupo. Allen será o presidente do conselho de administração da nova empresa. Michael Arthur foi nomeado presidente da Boeing Internacional.

“Essa joint venture será uma das parcerias mais significantes na indústria de aviação comercial e o John é a pessoa certa para liderá-la”, disse Greg Smith, vice-presidente executivo Financeiro e vice-presidente de Estratégia e Desempenho Empresarial da Boeing.

Slattery ficará baseado em São José dos Campos (SP). Ele chegou à Embraer em 2011 como vice-presidente sênior responsável pelo financiamento de vendas e gestão de ativos. Foi nomeado presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial e vice-presidente executivo da Embraer S.A. em 2016.

“Ele traz para a sua função, um foco muito grande no cliente, conhecimento profundo do negócio e o reconhecimento de seus pares da indústria, além de uma paixão pela inovação e uma visão de futuro para a indústria de aviação comercial no Brasil”, complementa Smith.

A indicação ainda está sujeita à nomeação formal pelo conselho de administração da joint venture, o que deve ocorrer após a conclusão da transação. A joint venture aguarda aprovações junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e outras autoridades reguladoras.