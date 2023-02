Vendas pendentes de imóveis nos EUA sobem 8,1% em janeiro ante dezembro

O índice de vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiram 8,1% em janeiro de 2023 ante dezembro de 2022, a 82,5, segundo dados publicados nesta segunda-feira, 27, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,9%. no mês passado.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, as vendas pendentes de imóveis caíram 24,1%.

A NAR prevê que a economia “continuará a gerar empregos ao longo de 2023 e 2024, com a taxa de hipoteca fixa de 30 anos caindo constantemente para uma média de 6,1% em 2023 e 5,4% em 2024”.