Vendas online aumentam 67% na sexta de Black Friday em comparação à quinta, mostra Linx

As vendas realizadas pelas marcas em sites próprios tiveram aumento de 67%, nesta sexta-feira, 24, da Black Friday, em comparação ao dia anterior. O pico de acessos e buscas ocorreu às 22 horas da quinta-feira, 23, mas o maior número de vendas online foi registrado às 10 horas desta sexta, apontam dados da Linx, empresa do grupo StoceCo especializada em tecnologia para o varejo.

Os dados foram compartilhados com exclusividade com o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Os itens mais buscados até agora foram ar-condicionado, smartphones, protetor solar, eletrodomésticos e bebidas, nesta ordem.

Em relação ao mês de novembro, este ano houve, até aqui, aumento de 15,6% no comércio digital quando comparado com o mesmo período de 2022.

Os números também dizem respeito às vendas em e-commerce próprios.