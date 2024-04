Vendas no varejo nos EUA sobem 0,7% em março ante fevereiro

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,7% em março ante fevereiro, a US$ 709,6 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira, 15, pelo Departamento do Comércio. O resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,4% no período. Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram alta de 1,1% no confronto mensal de março. Os dados gerais de vendas de fevereiro ante janeiro foram revisados para cima, de alta de 0,6% para ganho de 0,9%, assim como os do resultado sem automóveis, de +0,3% para +0,6%.