Vendas no Dia dos Namorados sobem 2,2%, diz Boa Vista SCPC

As vendas reais do comércio para o Dia dos Namorados, comemorado nesta terça-feira, 12, cresceram 2,2% em comparação a 2017, segundo a área de Indicadores Econômicos da Boa Vista SCPC. Esse crescimento, porém, é menor do que o visto em 2017, que foi de 2,6%.

O cálculo foi baseado em uma amostra das consultas realizadas no banco de dados da Boa Vista, com abrangência nacional. Para o Dia dos Namorados, são consideradas as consultas realizadas no período de 1º a 12 de junho.

Em 2017, as vendas para o Dia dos Namorados cresceram depois de dois anos consecutivos de queda. De acordo com dados da Boa Vista, em 2016 as vendas caíram 5,8% em relação ao ano anterior, e em 2015 o resultado foi uma queda de 0,5%.

De acordo com o economista da Boa Vista SCPC, Flávio Calife, o menor desempenho das vendas em 2018 em comparação com o ano anterior comprova o “impacto da greve dos caminhoneiros e a queda na confiança do consumidor”.