Vendas em supermercados crescem 1,58% em outubro

As vendas dos supermercados no Brasil cresceram 1,58% em outubro na comparação com o mesmo período do ano passado em termos reais, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Com o resultado, o setor acumula crescimento real de 1,9% nos dez primeiros meses do ano. Na comparação com setembro, as vendas de outubro foram 0,45% maiores.

Em nota, o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, considerou que os números apontam para uma recuperação na confiança dos consumidores. “Nos últimos meses, o consumidor se manteve mais cauteloso em relação aos gastos, principalmente pelas incertezas do cenário econômico e político que as eleições geraram”, avaliou. “Após esse período, já percebemos que a confiança está voltando gradativamente, tanto para os empresários, quanto para os consumidores”, concluiu.