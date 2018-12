Vendas devem superar previsão de crescimento de 13,7% para 15%, diz Anfavea

A Anfavea, associação que reúne as montadoras instaladas no Brasil, reconheceu nesta quinta-feira, 6, que a venda de veículos deve terminar 2018 com um crescimento superior à previsão da própria entidade.

Hoje, a projeção da associação é de expansão de 13,7%. No entanto, o presidente da Anfavea, Antonio Megale, disse nesta quinta que, com os resultados acumulados até novembro, tudo indica que o ano deve terminar com alta de cerca de 15%.

Novembro

A venda de veículos novos cresceu 13,1% em novembro ante igual mês do ano passado. Foram 230,9 mil unidades vendidas, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a outubro, representa queda de 9,3%.

No acumulado do ano até o mês passado, as vendas chegaram a 2,33 milhões de unidades, alta de 15% sobre o volume registrado em igual período de 2017.