Vendas de títulos pelo Tesouro Direto somam R$ 2,829 bi em janeiro

As vendas de títulos públicos pelo Tesouro Direto somaram R$ 2,829 bilhões em janeiro, segundo informou nesta segunda-feira, 25, o Tesouro Direto. No período, os resgates totalizaram R$ 2,547 bilhões, sendo R$ 1,496 bilhão relativos às recompras e R$ 1,051 bilhão aos vencimentos. No mês, foram realizadas 470.448 operações de venda de títulos a investidores.

De acordo com o balanço do Tesouro Direto do mês de janeiro, o título mais procurado pelos investidores no período foi o indexado à Selic (Tesouro Selic), com participação nas vendas de 47,9%. Já os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com juros semestrais) corresponderam a 31,5% do total e os prefixados, 20,6%.

Das vendas do Tesouro Direto em janeiro, 14,9% corresponderam a títulos com vencimentos acima de 10 anos. As vendas de títulos com prazo entre 5 e 10 anos representaram 30,9% das vendas e as com prazo entre 1 e 5 anos, 54,1% do total.

Com relação aos valores das operações, o Tesouro destaca a utilização do programa por pequenos investidores uma vez que 83,9% das vendas ocorridas no mês tiveram valores de até R$ 5 mil. O valor médio por operação, em janeiro, foi de R$ 6.013,88.

Estoque – Em janeiro, o estoque do Tesouro Direto atingiu R$ 54,9 bilhões, um aumento de 1,27% em relação ao mês anterior (R$ 54,2 bilhões) e aumento de 16,26% na comparação com janeiro de 2018 (R$ 47,2 bilhões).

Os títulos remunerados por índices de preços representam o maior volume no estoque, com 57,7%. Em seguida, estão os papeis indexados à taxa Selic, com participação de 28,1% e os títulos prefixados, com 14,2%.

Com relação ao prazo, 17% dos títulos em estoque vencem em até um ano. A maior parte, 38,9%, é composta por títulos com vencimento entre 1 e 5 anos. Outros 25,2% são títulos com prazo entre 5 e 10 anos e 19% com vencimento acima de 10 anos.