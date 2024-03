Vendas de motos têm alta de 35,5% em fevereiro contra fevereiro de 2023, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 35,5% em fevereiro, frente ao mesmo mês do ano passado. No total, 136,3 mil motocicletas foram vendidas no mês passado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira, 4, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. Na comparação com janeiro, as vendas caíram 4,9%.

No primeiro bimestre, 279,6 mil motocicletas foram vendidas no Brasil, um crescimento de 32,5%. O número supera em 17% as vendas de carros de passeio, que somaram 238,8 mil unidades entre janeiro e fevereiro.