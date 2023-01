Vendas de motos sobem 17,7% no acumulado de 2022, revela Fenabrave

Como resultado da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da busca do consumidor por veículos não só mais baratos, mas também mais econômicos no consumo de combustível, as vendas de motos mostraram crescimento de 17,7% no ano passado. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 5, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No total, 1,36 milhão de motocicletas foram vendidas nos 12 meses de 2022.

Só em dezembro, as vendas somaram 132,1 mil unidades, com alta de 17,6% frente ao mesmo mês de 2021. Na comparação com novembro, o crescimento foi de 7,2%.