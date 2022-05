Vendas de motos sobem 13,8% em abril ante abril de 2021, mostra Fenabrave

As vendas de motos tiveram alta de 13,8% em abril frente ao volume do mesmo mês do ano passado, chegando a 107,7 mil unidades. Na comparação com março, um mês com mais dias de venda, houve queda de 2,1% no mercado de motocicletas novas, informou nesta terça-feira, 3, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

A inflação dos combustíveis deu impulso adicional às vendas de motos, um veículo mais econômico e que já vinha em retomada firme por conta da expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por transporte individual na pandemia.

Nos quatro primeiros meses do ano, 382,5 mil motos foram vendidas no Brasil, o que corresponde a uma alta de 27,4% frente a igual período de 2021.

Líder com folga desse mercado, a Honda respondeu por 75,4% de todas as motos vendidas no Brasil entre janeiro e abril. Vice-líder, a Yamaha ficou com 17,5%.