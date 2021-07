Vendas de motos recuam 3,3% em junho ante maio, mostra Fenabrave

As vendas de motos tiveram queda de 3,3% em junho, na comparação com maio, informou nesta sexta-feira a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias.

No total, 106,7 mil unidades foram vendidas no mês passado, mais do que o dobro – alta de 132,6% – em relação ao volume de junho de 2020, quando o mercado ainda sentia impacto pesado dos primeiros meses de pandemia no Brasil.

Com o resultado, as vendas de motos fecharam o primeiro semestre com crescimento de 47,7%, somando 517,4 mil unidades emplacadas.