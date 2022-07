Vendas de moradias novas nos EUA caem 8,1% em junho ante maio, a 590 mil

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos registraram queda de 8,1% em junho, na comparação com maio, à taxa anual sazonalmente ajustada de 590 mil, informou na manhã desta terça-feira, 26, o Departamento do Comércio. O órgão ainda revisou o número de maio, dos 696 mil antes publicados a 642 mil. O resultado de junho ficou bem abaixo da previsão de 660 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.