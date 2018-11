Vendas de cimento acumulam queda de 1,5% entre janeiro e outubro

As vendas de cimento no mercado interno, entre janeiro a outubro de 2018, totalizaram 44,2 milhões de toneladas, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC). O volume é 1,5% menor do que o que foi vendido no mesmo período do ano passado. Por outro lado, o SNIC vê com otimismo o cenário de 2019, que deve se beneficiar do incremento de projetos e lançamentos imobiliários no mercado brasileiro como um todo.

Nos últimos 12 meses, a indústria registrou um total de vendas de 52,6 milhões de toneladas, 2,4% a menos do que o observado no período de novembro de 2016 a outubro de 2017. O mês de outubro de 2018, no entanto, somou um total de 4,8 milhões de toneladas comercializadas, quantidade 5,2% superior ao mesmo período de 2017.

Na comparação por dia útil – indicador que tem forte influência no consumo de cimento – as vendas do produto no mercado interno em outubro tiveram um aumento de 0,9% em comparação a outubro de 2017, e queda de 5,2% sobre setembro de 2018.

O consumo aparente de cimento, que une as vendas no mercado interno às importações, totalizou 44,4 milhões de toneladas entre janeiro a outubro de 2018. O resultado representa queda de 1,9% em relação ao mesmo período de 2017. Na comparação com o acumulado nos últimos 12 meses, a queda foi de 2,6% sobre igual período anterior, ou seja, novembro de 2016 a outubro de 2017.

Em nota, o presidente do SNIC, Paulo Camillo Penna, afirma que, apesar de as vendas de outubro terem avançado 5,2% em relação a igual período de 2017, o desempenho não é suficiente para alterar a situação do setor, que deve continuar caindo e fechar o ano com queda entre 1% e 2%.