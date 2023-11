Economia Vendas de carros novos na UE crescem em outubro, com ajuda de elétricos

Registros de carros novos cresceram em outubro na Europa, puxados pela demanda na França, Itália e Espanha, bem como por um salto na venda de veículos elétricos. Os registros, que refletem as vendas, avançaram 15%, na comparação com igual mês do ano passado, a 855.484 em outubro deste ano, informou a Associação de Montadoras de Automóveis Europeia (ACEA), nesta terça-feira, 21.

França, Itália e Espanha tiveram crescimento anual de dois dígitos, e na Alemanha a alta foi de 4,9%, em quadro de desaceleração neste país. As vendas de carros novos subiram 17% entre janeiro e outubro, na comparação anual, para cerca de 8,8 milhões de unidades, informou o grupo industrial.

As vendas de carros totalmente elétricos avançaram 36% na comparação anual, a 121.808 unidades.

Entre as cinco maiores montadoras da UE, a Renault teve maior crescimento nas vendas em outubro, com alta de 24% na comparação anual, a 95.630 veículos. A Volkswagen teve alta de 9,9%, a 210.251 em outubro, Stellantis avançou 11%, a 157.390. Mercedes-Benz teve ganho de 12% nas vendas em outubro, enquanto BMW cresceu 18%. Fonte: Dow Jones Newswires.