Vendas de aço plano sobem 3,1% em maio ante abril, revela Inda

As vendas de aços planos pelos distribuidores subiram 3,1% em maio quando comparadas a abril, atingindo o montante de 312 mil toneladas contra 302,7 mil. Em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram vendidas 320,3 mil toneladas, foi registrada queda de 2,6%.

Segundo dados divulgados nesta terça-feira, 21, pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), as compras de maio registraram alta de 46,6% ante abril, com volume total de 366,7 mil toneladas contra 250,1 mil. Frente a maio do ano passado (345,6 mil toneladas), foi apresentada alta de 6,1%.

Em número absoluto, o estoque de maio obteve alta de 7,6% em relação ao mês anterior, atingindo 776,4 mil toneladas contra 721,8 mil. O giro de estoque fechou em 2,5 meses.

As importações encerraram o mês de maio com alta de 28,1% em relação ao mês anterior, com volume total de 140,6 mil toneladas contra 109,8 mil. Comparando-se ao mesmo mês do ano anterior (189,0 mil toneladas), as importações registraram queda de 25,6%.

Para junho de 2022, a expectativa da rede associada é de que as compras tenham uma queda de 10% e as vendas uma redução de 5% em relação ao mês de maio.