Vendas da indústria de materiais de construção caem 8,5% em abril

As vendas da indústria de materiais de construção em abril tiveram queda de 8,5% em relação ao mesmo mês do ano passado e recuaram 0,8% perante março deste ano. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

No acumulado dos primeiros quatro meses de 2022, as vendas de materiais encolheram 9,3% em relação ao mesmo período de 2021. E, no acumulado dos últimos 12 meses até abril, houve baixa de 1,6%.

Apesar dos recuos, a Abramat manteve a previsão de crescimento de 1% nas vendas da indústria de materiais em 2022.

O presidente da associação, Rodrigo Navarro, afirmou em nota que a queda reflete a base de comparação mais elevada do primeiro semestre de 2021, quando das vendas de materiais estavam mais aquecidas, principalmente no varejo.

Navarro afirmou que a demanda de materiais pelas construtoras deverá se manter aquecida, pois há muitas obras residenciais em andamento, que se iniciaram no ano passado e seguirão ativas neste ano.

Por outro lado, disse haver alguma incerteza sobre a manutenção da demanda dos consumidores finais, devido à tendência de direcionamento dos gastos para outros produtos e serviços que tiveram fortes restrições na pandemia (eventos e viagens, por exemplo).

O presidente da Abramat também citou preocupação com a inflação geral, alta de juros e outros fatores que geram insegurança para investimentos em construção.