Venda de moradias usadas nos EUA caem 4,1% em outubro ante setembro

As vendas de moradias usadas nos EUA caíram 4,1% em outubro ante setembro, ao ritmo anualizado de 3,79 milhões de unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 21, pela Associação Nacional das Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O resultado veio bem abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam recuo de 1,5%.

De acordo com a NAR, o estoque de casas existentes não vendidas no país cresceu 1,8% em relação ao mês anterior, o suficiente para 3,6 meses de ofertas no atual ritmo de vendas.

Enquanto isso, o preço médio subiu 3,4% em relação ao ano anterior, no quarto mês consecutivo de alta de preços.