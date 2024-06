Economia Venda de etanol hidratado no mercado interno alcança maior volume em 42 meses

O volume de etanol hidratado vendido pelas unidades do Centro-Sul no mercado interno totalizou 1,87 bilhão de litros em maio deste ano, o que representa um aumento de 46,47% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já a venda mensal de etanol anidro, por sua vez, atingiu a marca de 997,35 milhões de litros em maio, retração de 4,16% ante igual mês de 2023.

Os dados são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta sexta-feira, 14, atualização até a segunda quinzena de maio da safra 2024/25 (abril a março).

Segundo a Unica, a venda de etanol hidratado em maio é a maior dos últimos 42 meses.

“O volume comercializado no último mês representa o maior valor registrado pelas unidades do Centro-Sul desde outubro de 2020, quando foram vendidos 1,88 bilhão de litros”, disse o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues.

No acumulado desde o início da safra em abril até 1º de junho, a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul alcançou 5,81 bilhões de litros, registrando crescimento de 28,57%. O volume acumulado de etanol hidratado foi de 3,86 bilhões de litros (+51,64%), enquanto o de anidro alcançou 1,96 bilhão de litros (-1,10%).

No mês de maio, as vendas de etanol (mercado interno e externo) totalizaram 2,97 bilhões de litros, o que representa uma variação positiva de 22,51% em relação ao mesmo mês da safra 2023/2024.

Trajetórias distintas foram registradas entre o hidratado e anidro: o primeiro, registrou crescimento de 46,80% (1,93 bilhão de litros) e, o segundo, queda de 6,36% no volume comercializado (1,03 bilhão de litros).