Veja desafios que freelancers enfrentam e estratégias para superá-los

Flexibilidade e autonomia estão entre as vantagens da vida de freelancer, mas também há desafios financeiros, que podem se transformar em verdadeiras ciladas. Portanto, estabelecer uma base financeira sólida e uma reserva de emergência pode ajudar a lidar com flutuações na renda e manter uma gestão cuidadosa dos pagamentos.

“Evitar as ciladas nos freelas exige um conjunto de práticas, incluindo um planejamento robusto, estratégias para lidar com a instabilidade de renda, uma gestão cuidadosa e a proteção adequada por meio de seguros, além da ajuda de um contador de confiança. Ao enfrentar esses vilões com precaução, os profissionais autônomos são capazes de construir uma carreira mais sólida”, comenta Samyra Ramos, especialista de marketing da Higlobe, fintech de pagamentos para freelancers e contratados brasileiros que trabalham remotamente para empresas nos EUA.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para driblar algumas armadilhas, a executiva compartilha três vilões que os freelancers muitas vezes enfrentam e algumas estratégias para evitá-los. Confira:

Fluxo de caixa

No trabalho autônomo, é comum que a renda flutue; em alguns meses, os projetos serão mais escassos que em outros. É preciso conhecer seu padrão de vida e seus gastos recorrentes para estabelecer um orçamento mensal realista, identificando todas as suas fontes de renda e os gastos fixos.

Assim, é possível priorizar o básico, como moradia e alimentação, e examinar as finanças com mais clareza. Ao categorizar gastos adicionais, avalie a importância e os ajustes conforme necessário. Tenha em mente a necessidade de construir uma reserva de emergência para lidar com a inconsistência dos pagamentos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Dessa forma, você poderá cobrir as despesas mesmo em períodos mais apertados. Nos momentos de mais abundância, garanta uma quantia para ser poupada. Monitore regularmente seu fluxo de caixa para garantir um equilíbrio saudável.

Cobrança e pagamentos

Estabeleça políticas claras de pagamento no início de cada projeto com o cliente e documente-as. Assim, não restarão dúvidas sobre taxas e prazos, e todas as partes podem consultar o acordo a qualquer momento. Manter uma comunicação aberta sobre questões financeiras é essencial para evitar mal-entendidos ao longo do projeto.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Detalhes específicos, prazos bem definidos e sistemas de pagamento online facilitam as transações. Encontre o programa, aplicativo ou dinâmica que mais combina com você e atenha-se a ele consistentemente para evitar confusão e surpresas.

Se o contratante for estrangeiro, pesquise com profundidade as melhores opções para receber em outras moedas, sem taxas abusivas e com conversões vantajosas.

Planejamento tributário

Quem trabalha de forma autônoma precisa entender as obrigações fiscais, como taxas e prazos de pagamento, para evitar surpresas. Reserve regularmente uma porcentagem de seus ganhos para cobrir impostos futuros. Além disso, considere a ajuda de um profissional de contabilidade pode garantir conformidade e otimização das questões legais.