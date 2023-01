Veja como se livrar da dívida com cartões

Os gastos no cartão de crédito comprometem o orçamento doméstico; juros no rotativo são altos - Foto: Adobe Stock

A sensação de estar vivendo uma bola de neve com o crédito rotativo é comum a muitos brasileiros. Um estudo do Serasa Experian, que analisou o comportamento de pagamento das faturas de novas emissões de cartões no primeiro semestre de 2022, revela que 8% das pessoas que têm renda mensal de até R$ 1.200 atrasam o compromisso financeiro em mais de 30 dias, ante 3% daqueles que ganham mais de R$ 12 mil, mostrando um percentual quase três vezes maior.

Além disso, cerca de 19% das pessoas de baixa renda fizeram pagamentos inferiores a 80% do valor total da fatura de seus cartões de crédito. Quando comparado com aqueles com renda mais alta, o percentual é de 6,5%, mostrando uma diferença também três vezes maior. Desta forma, elas entram no crédito rotativo, uma modalidade de empréstimo da administradora ao consumidor que não quita totalmente o encargo financeiro.

“As pessoas com renda de até R$ 1.200 reais têm que arcar com um custo de sobrevivência muito elevado, contando cesta básica, água, luz, aluguel. Então, muito frequentemente, elas empurram o consumo para outras alternativas, como o cartão de crédito. É muito difícil para elas, de fato”, reflete Cristiane Feltre, economista e pesquisadora do Observatório da região metropolitana de Piracicaba.

“Para quem tem dívida no cartão de crédito, talvez seja a mais alta taxa de crédito da economia brasileira. Se você mantiver, vai correr juros em torno de 300% no ano”, alerta a especialista, que recomenda negociar a dívida e parcelar o pagamento. Outra alternativa é solicitar um empréstimo para quitar a dívida, desde que tenha taxa de juros menor do que o cartão.

“Tenha em mente qual é o volume de juros que você tem para pagar e barganhe. Muitas vezes, na barganha do volume de juros, você consegue um bom desconto”, sugere Cristiane. Feito o trato, segundo suas possibilidades, é essencial honrar o compromisso de pagamento. Vale lembrar que as pessoas com gastos altos no cartão de crédito e que conseguem quitar as faturas podem tê-lo como aliado. “Alternativa interessante para recuperar pontuação, na forma de milhas para uma viagem, prêmios. Porém, é necessário ter controle do quanto de gasto no cartão de crédito você tem por mês”, avisa.

“Temos uma parcela de gastos fixos, uma parcela de gastos não previstos, e aí sim, defina o quanto da renda você pode comprometer com o cartão de crédito”, finaliza.