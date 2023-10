Varejo nacional cresce 2,5% na semana de Dia das Crianças, aponta Serasa Experian

As vendas do varejo físico brasileiro cresceram 2,5% na semana do Dia das Crianças (5 a 11 de outubro) em comparação com igual período de 2022. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian.

Durante o final de semana (6 a 8 de outubro), a variação também foi positiva, com crescimento de 2,6% em relação ao ano passado.

Na cidade de São Paulo, a atividade de comércio apresentou números semelhantes ao nacional, com aumento de 2,3% durante a semana e 2,6% nos dias não úteis.