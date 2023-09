‘Vamos monitorar implementação de Basileia III na Europa’, diz presidente do Banco da Espanha

O presidente do Banco da Espanha e integrante do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, Pablo Hernández de Cos, afirmou que sua equipe vai continuar monitorando as situações de bancos europeus para que todos estejam atendendo às normas exigidas pelo acordo de Basileia III, que busca melhorar a saúde financeira de bancos e instituições.

Durante evento em Santiago de Compostela, na Espanha, Hernández de Cos disse em seu discurso de abertura que o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) busca implantar uma regulamentação robusta às instituições, com destaque para a liquidez, que fez com que importantes instituições financeiras passassem por turbulências em 2023, com isso, ele sugeriu que “bancos devam ter ativos líquidos para lidar com períodos de estresse de até 30 dias, pontuou.

Além disso, Hernández de Cos menciona os riscos das taxas de juros, que, elevadas, contribuíram para a retirada de liquidez das instituições. A Basileia III é um conjunto de regras bancárias internacionais que busca promover a estabilidade no sistema financeiro internacional.