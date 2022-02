Valor exportado é recorde para janeiro; importação é a maior para mês desde 2014

O Brasil exportou um valor recorde para o mês de janeiro neste ano, com vendas de US$ 19,673 bilhões. De acordo com o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, o valor das importações, de US$ 19,849 bilhões, foi o maior para o mês desde 2014.

“Destaque em janeiro foi a exportação de bens agropecuários, principalmente soja. Já a indústria extrativa começa o ano em queda com redução de embarques de minério de ferro por questões climáticas”, acrescentou. Brandão ressaltou que janeiro é um mês tradicionalmente com o comércio menor.