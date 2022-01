Valle: temos grande possibilidade de ter 1º superávit do setor público desde 2013

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou nesta quarta-feira, 29, em coletiva sobre o resultado do Governo Central, que há grande possibilidade de o setor público consolidado ter este ano o primeiro superávit desde 2013. Naquele ano, o resultado das contas conjuntas do Governo Central, Estados e municípios e estatais (à exceção de Petrobras e Eletrobras) foi positivo em R$ 91,306 bilhões.

Valle ainda acrescentou que o déficit do Governo Central este ano deve ser o menor desde 2014 (-R$ 17,242 bilhões). Em novembro, o Governo Central teve superávit de R$ 3,872 bilhões, o melhor desempenho para o mês desde 2013. No penúltimo mês de 2020, o resultado havia sido negativo em R$ 18,257 bilhões.

Até novembro, o resultado primário do Governo Central foi de déficit de R$ 49,287 bilhões, o melhor resultado desde 2014 para o período. No ano passado, esse mesmo resultado era negativo em R$ 699,122 bilhões, principalmente por conta dos gastos e renúncias de receita com a primeira onda da pandemia do coronavírus.