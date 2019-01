Vale provavelmente pagará por dano em linha férrea em Brumadinho, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou nesta quarta-feira, 30, que a ponte férrea destruída no desastre de Brumadinho (MG) deverá ser recuperada pela empresa de logística MRS, operadora do ramal que foi afetado. Ele afirmou ainda que a mineradora Vale, dona da ponte, é quem provavelmente fará o pagamento à MRS para a recuperação do local.

O ministro afirmou ainda ver como uma vantagem o fato de o trecho estar sob concessão. “A linha férrea foi danificada, mas essa é a vantagem de ter trechos sob concessão. A ponte é da Vale mas ela é operada pela MRS e o ramal que foi danificado é da MRS. Então, no fim das contas, quem vai recuperar é a própria concessionária. Ela tem responsabilidade. O que vai acontecer é que provavelmente a Vale vai pagar a MRS. Mas isso não é nada perto do que aconteceu com as pessoas”, afirmou Freitas.

A ponte da linha férrea, que passa por cima do córrego do Feijão, no município mineiro, desabou na última sexta, 25, depois que a sua estrutura foi atingida pelo mar de lama que se formou após o rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale.

Freitas está reunido com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. A reunião não está na agenda do vice-presidente. Ao chegar para o encontro, o ministro afirmou que a conversa não seria sobre o desastre. Ele, no entanto, não quis dizer qual era o tema da reunião.