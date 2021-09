Economia Vale confirma funcionários presos em subsolo de mina no Canadá e resgate iniciado

A Vale confirmou nesta segunda-feira, 27, que 39 funcionários da mineradora estão presos no subsolo na Mina Totten em Sudbury, Ontário (Canadá), desde domingo, e que os trabalhos de resgate já começaram e que todos passam bem.

“Todos estão seguros, com acesso a água, alimentos e remédios. Os empregados sairão por meio de um sistema de escada de saída secundária com o apoio da equipe de resgate da empresa”, diz a companhia em nota.

Segundo a Vale, o incidente ocorreu na tarde do domingo, quando o meio de transporte para transferência dos empregados saiu do eixo, após um incidente no poço.

De acordo com a mineradora, os empregados estavam no subsolo no momento e imediatamente foram para os postos de refúgio como parte dos procedimentos normais.

“A Vale está mantendo comunicação frequente com eles desde o incidente”, afirma a companhia.