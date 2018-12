Vale assina acordo para aquisição da New Steel por US$ 500 milhões

A Vale assinou um acordo com a Hankoe FIP para adquirir a New Steel, uma empresa que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro, e possui atualmente patentes de processos de concentração a seco (Fines Dry Magnetic Separation – FDMS) em 56 países. De acordo com informação divulgada pela empresa na noite da terça-feira, 11, o valor da aquisição é de US$ 500 milhões e a expectativa é de que a transação seja concluída em 2019, sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo comunicado divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), essa tecnologia apoiará o desenvolvimento das iniciativas de pellet feed de alta qualidade da Vale, incluindo o projeto de pellet feed 20 Mtpa do Sistema Sudeste.