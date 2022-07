Vale aprova distribuição de R$ 16,24 bilhões em dividendos

O conselho de administração da Vale aprovou o pagamento de dividendos no valor bruto de R$ 3,572056566 por ação, dos quais R$ 2,032680337 por ação como dividendos e R$ 1,539376229 por papel como juros sobre capital próprio (JCP), totalizando R$ 16,243 bilhões.

Os proventos se referem ao primeiro semestre de 2022, calculado com base no balanço de 30 de junho, e são equivalentes a aproximadamente US$ 0.66 por ação.

A data de corte para os detentores de ações de emissão da Vale negociadas na B3 será no dia 11 de agosto de 2022, e a record date para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na New York Stock Exchange (NYSE) será no dia 15 do mesmo mês. Os papéis passam a ser negociados ex-dividendos a partir de 12 de agosto.

O pagamento ocorrerá em 1º de setembro de 2022 para as ações e a partir de 9 de setembro para as ADRs.

A companhia ressalta que o valor de dividendos por ação pode sofrer pequena variação até a data de corte em decorrência do programa de recompra de ações, que impacta o número de ações em tesouraria. Neste caso, a companhia fará um novo aviso aos acionistas informando o valor final por ação.