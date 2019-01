USP deve concluir estudo sobre tabelamento de frete até abril, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta quarta-feira, 30, que a Universidade de São Paulo (USP) deve concluir até abril um estudo que embasará uma nova revisão no tabelamento do frete rodoviário de cargas no País.

“A USP está elaborando vários modelos para reduzir as distorções da tabela de frete. Queremos tornar essa tabela mais técnica, para modelar corretamente o transporte rodoviário”, afirmou Gomes de Freitas.

Segundo ele, esse estudo pode aumentar ou reduzir alguns preços observados na tabela. “O valor do preço de referência pode ser maior ou menor, a depender do tipo de carga e do tipo de veículo”, acrescentou, sem dar maiores detalhes.