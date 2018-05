Uso de Forças Armadas é ‘apagar fogo com gasolina’, dizem centrais sindicais

As centrais sindicais brasileiras divulgaram nota nesta sexta-feira, 25, criticando a decisão do governo federal de convocar as forças nacionais de segurança para desbloquear as estradas paralisadas pela greve dos caminhoneiros. A ação “é querer apagar fogo com gasolina, ou seja, só acirra e dificulta uma solução equilibrada”, afirma o texto.

As centrais também se ofereceram para mediar a negociação sobre a greve, que se arrasta desde o início da semana.