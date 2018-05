Unica pede a parlamentares que não retirem incentivos ao etanol

A presidente da Unica, Elizabeth Farina, afirmou nesta terça-feira, 29 que o etanol contribui para reduzir o preço da gasolina e que sua contribuição será ainda mais firme como a implementação total do Renova Bio, o programa do governo que incentiva o uso de combustíveis renováveis. Ela pediu aos parlamentares que participam nesta terça da Comissão Geral que ocorre no plenário da Câmara dos Deputados que não desmantelem a “arquitetura tributária” que tornou o etanol competitivo e permitiu seu desenvolvimento.

Autor do requerimento que originou a reunião, o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) avaliou que o comércio de combustíveis sofre com uma “concorrência imperfeita.”

O deputado Arnaldo Jardim subiu à tribuna para atacar a proposta de tabelamento do frete, objeto de uma Medida Provisória (MP) editada pelo governo para tentar encerrar a greve dos caminhoneiros. “É um artificialismo que vai gerar preço mais alto lá na frente” alertou.

Ele disse também que a redução a zero do PIS-Cofins, decidida pela Câmara e incluída num projeto de lei em análise no Senado, obrigará o governo a cortar na outra ponta, já que não há almoço grátis.