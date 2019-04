União pagou R$ 455,82 mi em março em dívidas garantidas de Estados, diz Tesouro

Em meio às dificuldades financeiras de vários Estados, a União precisou arcar com o pagamento de R$ 455,82 milhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais em março. O número, referente a operações de crédito, consta do Relatório de Garantias Honradas pela União, foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 15, pelo Tesouro Nacional.

O Rio de Janeiro foi o Estado com mais problemas. A União precisou arcar no mês passado com R$ 305,56 milhões relativo à inadimplência do Estado.

No caso de Minas Gerais, o montante foi de R$ 150,26 milhões.

Com o valor de março, o montante de garantias honradas pelo Tesouro em 2019 chegou a R$ 1,885 bilhão, sendo R$ 527,46 milhões apenas em dívidas do governo fluminense.