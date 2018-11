União bancou R$ 301,37 milhões em dívidas dos Estados em outubro, diz Tesouro

O Tesouro Nacional bancou R$ 301,37 milhões em dívidas não pagas pelos Estados em outubro. Os calotes em débitos estaduais e municipais que têm garantias da União já somam R$ 3,575 bilhões entre janeiro e outubro deste ano.

Mais uma vez, a maior parte da cobertura do Tesouro ocorreu em dívidas bancárias do Estado do Rio de Janeiro, que aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados.

Em outubro, o governo fluminense deixou de honrar R$ 291,88 milhões.

Nos dez primeiros meses do ano, a União precisou bancar R$ 2,805 bilhões em débitos do Rio.

Em outubro, o Tesouro ainda pagou R$ 9,49 milhões em dívidas de Roraima com garantia da União. No ano, a conta não paga pelo governo roraimense é de R$ 45,55 milhões.

Nesse caso, como Roraima não aderiu ao RRF, a União consegue o ressarcimento do pagamento por meio do bloqueio de repasses constitucionais ao Estado.