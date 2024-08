Ultrapar: Lucro líquido soma R$ 491 milhões no 2º trimestre

A Ultrapar registrou lucro líquido de R$ 491 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 106% em relação ao mesmo período do ano passado. Já na comparação com o intervalo de janeiro a março, o resultado foi 8% superior, de acordo com balanço divulgado na noite desta quarta-feira, 7.

O balanço reflete a continuidade de bons resultados operacionais dos principais negócios da Ultrapar, afirma a empresa ao comentar os números. A alta do lucro ante o primeiro trimestre de 2024 reflete a menor despesa financeira líquida, parcialmente compensada por maiores despesas com depreciação e amortização na Ipiranga.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,336 bilhão no segundo trimestre, avanço de 39% na comparação anual, com destaque para a alta do indicador da Ipiranga. Já o Ebitda ajustado recorrente das operações continuadas totalizou R$ 1,282 bilhão, alta de 37% em ano.

A receita líquida da Ultrapar no período ficou em R$ 32,344 bilhões, alta de 9% na comparação anual, e de 6% na comparação trimestral,decorrente do maior faturamento da Ipiranga e da Ultracargo, atenuado pelo menor faturamento da Ultragaz.

A companhia apresentou despesa financeira líquida de R$ 206 milhões no segundo trimestre, uma melhora de R$ 11 milhões quando comparada com o mesmo período de 2023. Segundo a Ultrapar, o desempenho é reflexo do menor CDI e menor saldo médio de dívida, parcialmente compensados pelo resultado pontual negativo de marcação a mercado de R$ 16 milhões neste trimestre.

Endividamento

A companhia encerrou o período com dívida líquida de R$ 7,700 bilhões ante R$ 8,007 bilhões do mesmo trimestre de 2023 e R$ 7,823 bilhões do primeiro trimestre de 2024. O prazo médio para a amortização da dívida bruta estava em 3,3 anos ao final de junho, ante 3,5 anos ao final de março.

A alavancagem, medida pela relação entre a dívida líquida e Ebitda LTM Ajustado (o indicador dos últimos 12 meses), foi de 1,2 vez, pouco abaixo do patamar de março de 2024, quando estava em 1,3 vez.

Entre os destaques do segundo trimestre, a Ultrapar cita o início da implantação da nova governança na Hidrovias, com eleição do novo CFO, aprovação pela assembleia e primeira reunião do novo Conselho de Administração em junho, simplificação dos comitês e comissões de assessoramento e aprofundamento do plano estratégico de longo prazo e das alavancas de valor.

Outro destaque foi a aquisição pela Ultragaz de 51,7% de participação da Witzler, empresa que atua na comercialização de energia elétrica no mercado livre e na gestão de energia de seus clientes.

A empresa também recebeu a última parcela da venda da petroquímica Oxiteno, no valor de R$ 755 milhões, o que ajudou na geração de caixa operacional e redução da dívida líquida.