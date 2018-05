Últimos indicadores mostram arrefecimento da atividade econômica, diz Ilan

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, ressaltou nesta sexta-feira, 25, que a atividade econômica do Brasil, segue se recuperando de forma “consistente”, mas em ritmo mais gradual. “Os últimos indicadores mostram arrefecimento da atividade”, disse durante discurso na abertura do XX Seminário Anual de Metas para Inflação do BC.

Ilan ressaltou que a mudança na direção da política econômica desde que o presidente Michel Temer assumiu o cargo, a redução da inflação, a ancoragem das expectativas, a queda nas taxas de juros e a melhoria das condições no mercado de crédito têm propiciado a recuperação da economia.

“Após dois anos de recessão, a economia brasileira cresceu 1% em 2017, o dobro do que era esperado no início daquele ano”, disse ele, ressaltando que para 2018 e 2019 os analistas trabalham com a perspectiva de crescimento de 2,5% e 3,0%, respectivamente.

Segundo Ilan, o BC entende que a conjuntura econômica “prescreve política monetária estimulativa”, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural.

Nas últimas semanas, após uma série de indicadores com números da atividade piores que o previsto algumas casas, como Itaú, Bank of America Merrill Lynch e UBS, rebaixaram a projeção de crescimento para o Brasil este ano de uma casa dos 3% para perto de 2%.