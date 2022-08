Economia UE se aproxima de atingir meta de reservas de gás 2 meses antes do previsto

A União Europeia (UE) está próxima de atingir sua meta de estocagem de gás dois meses antes do previsto, num momento em que o bloco se prepara para um inverno difícil e a Rússia limita o fornecimento da commodity aos países da região.

No domingo, 28, as reservas de gás do bloco estavam em 79,94%, segundo dados da Gas Infrastructure Europe (GIE).

A meta da UE é chegar a 80% de estocagem até 1º de novembro.