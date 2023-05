UE precisa reequilibrar relações comerciais com a China e evitar dependências, diz Borrell

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, afirmou nesta sexta-feira, 12, que as relações comerciais do bloco com a China estão profundamente desequilibradas, e que “temos de reequilibrá-las”. Em declaração após reunião de ministros das relações exteriores da União Europeia, o diplomata afirmou que é necessário “evitar as dependências”, especialmente em setores críticos.

“A complexidade da nossa relação com a China aumentou”, afirmou o espanhol. “Temos sistemas políticos diferentes e entendemos os direitos humanos de maneira diferente”, disse ainda Borrell.