UE impõe tarifas provisórias a alumínio laminado da China por suspeita de dumping

A União Europeia (UE) impôs tarifas provisórias ao alumínio laminado da China, após investigação inicial apontar que o produto estava sendo vendido ao bloco a preços artificialmente baixos, numa prática conhecida como dumping. A Comissão Europeia, que supervisiona a política comercial da UE, aplicou tarifas de 19,3% a 46,7% a fornecedores chineses de alumínio, segundo a gazeta oficial do bloco. As tarifas, que entram em vigor nesta terça-feira (13), serão mantidas até que a investigação seja concluída, possivelmente em outubro. Se a suspeita for confirmada, a UE poderá tarifar o alumínio chinês por cinco anos.