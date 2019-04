UE autoriza negociações com EUA por acordo para eliminar tarifas industriais

O Conselho Europeu afirmou nesta segunda-feira ter autorizado a Comissão Europeia a abrir formalmente negociações com os Estados Unidos por um acordo comercial limitado à eliminação de tarifas para produtos industriais, excluindo produtos agrícolas, e um acordo de avaliação de conformidade, com o objetivo de remover barreiras não tarifárias.

“Queremos cortar tarifas sobre produtos industriais, uma vez que isso pode levar a um aumento adicional de exportações da UE e dos EUA no valor de cerca de 26 bilhões de euros”, comentou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Para a comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström, trata-se de uma decisão “bem-vinda” que ajudará a “aliviar tensões comerciais”. “Estamos agora prontos para começar conversas formais por esses dois acordos almejados que trarão benefícios tangíveis para as pessoas e as economias em ambos os lados do Atlântico”, disse em comunicado.