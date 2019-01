Uber anuncia novo comando no Brasil

A partir de fevereiro, o Uber no Brasil será comandado por Claudia Woods, ex-executiva do Banco Original e do Walmart Brasil.

O cargo estava vago desde novembro, quando Gui Telles assumiu o posto de diretor global de operações da Jump – a startup de bicicletas e patinetes elétricos do Uber. A companhia já tem operação em 12 cidades dos EUA e na capital alemã, Berlim. A expectativa é que o serviço comece a ser oferecido no Brasil ainda este ano.

Claudia é formada em economia em Bowdoin College, nos Estados Unidos, e tem mestrado em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Antes de aceitar o novo cargo, Claudia era presidente da Webmotors, startup de vendas de carros do Grupo Santander. Anteriormente, a executiva foi superintendente executiva de marketing e diretora de varejo do Banco Original, controlado pelo grupo J&F, da família Batista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.