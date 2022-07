Twitter convoca acionistas para votar acordo de Musk em 13 de setembro

O Twitter está convocando seus acionistas para uma reunião no dia 13 de setembro, às 14h00 (de Brasília), para votar a proposta de aquisição feita por Elon Musk. A reunião será transmitida ao vivo e a votação ocorrerá de modo online, de acordo com documento do Twitter à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana).

Se a fusão for concluída, cada acionista terá direito a receber US$ 54,20 por ação sujeito aos devidos impostos, diz a empresa. Hoje, a companhia encerrou a sessão com alta de 0,25%, a US$ 39,34 a ação.

A notícia teve reação marginal do papel no after hours em Nova York e o Twitter subia 0,43%, às 18h37 (de Brasília).