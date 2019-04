Tudo que Parlamento puder fazer para valorizar salário deve ser feito, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abordou com cautela uma possível intervenção do Congresso para forçar o governo a rever a valorização do salário mínimo. “Acho que nós vivemos uma crise fiscal muito grande. Tudo o que o Parlamento puder fazer para valorizar o salário dos brasileiros, a gente precisa fazer. Agora, qualquer encaminhamento populista gera um benefício no curto prazo e um prejuízo no longo prazo”, disse.

Maia lembrou o que ocorreu na semana passada com a Petrobras. Depois que o presidente Jair Bolsonaro determinou que a empresa suspendesse o reajuste do preço do diesel, o valor de mercado da companhia recuou R$ 32 bilhões.

“Temos de tomar cuidado que se a gente encaminhar uma valorização do salário mínimo acima das limitações do Orçamento, vamos estar aumentando o déficit público, gerando restrições fiscais e prejudicando o crescimento do Brasil”, disse.

“Vamos avaliar a decisão do governo junto com os parlamentares e vamos ter frieza, paciência e equilíbrio para decidir o que é melhor no médio e longo prazos”, disse Maia. “Talvez tomar uma decisão divergente do governo no curto prazo possa ser uma decisão correta, mas certamente no longo prazo pode ter impacto negativo e o resultado ser pior do que a proposta pelo governo.”