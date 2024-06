‘Tudo leva a crer que faremos mais um pagamento extraordinário’, diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o banco deve fazer um novo pagamento extraordinário de dividendos após o fechamento do ano de 2024. De acordo com ele, essa perspectiva leva em conta as expectativas de resultado e de cenário macroeconômico e regulatório.

“Tudo leva a crer que faremos mais um pagamento extraordinário”, disse Maluhy, durante o Itaú Day, evento do banco para investidores e analistas, realizado de forma virtual.

O banco fez um pagamento extra referente aos resultados do ano passado, após avaliar as condições do balanço.

O Itaú tem um apetite interno para o capital de Nível 1, de maior qualidade, de 11,5%. Maluhy afirmou que sobre este apetite, aprovado em conselho, a administração trabalha para manter uma “gordura” de 0,5 ponto porcentual, por segurança.

Diante disso, o banco não pretende manter excessos de capital caso não enxergue necessidades de uso para investir ou crescer. “O payout não será menor do que 30%, o que nós estamos discutindo é o delta (variação) do extraordinário em relação ao dividendo extra.”

Maluhy disse ainda que o Itaú prefere pagar dividendos extras do que definir de forma antecipada, em uma política formal, o tamanho dos dividendos que pagará.

PMEs e IA

O diretor de Pequenas e Médias Empresas do Itaú, André Rodrigues, disse que o banco está testando soluções de inteligência artificial generativa no Itaú Emps, plataforma que atende aos clientes deste segmento.

“Nós já estamos testando inteligência artificial generativa, pensando em assessoria”, disse Rodrigues, também durante o Itaú Day.