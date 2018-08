Trump sugere impor tarifas sobre carros do Canadá se não chegar a acordo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que iniciará as negociações comerciais com o Canadá imediatamente e que chamará o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, “muito em breve”, acrescentando que caso um acordo não seja alcançado, “colocaremos tarifas sobre carros” importados deste país.

Suas declarações foram feitas durante conversa com o presidente do México, Enrique Peña Nieto, por telefone no salão Oval da Casa Branca. Ambos presidentes rasgaram elogios um para o outro e se agradeceram mutuamente. Trump disse que “trabalhamos duro para fechar o acordo e parabenizo a todos”, acrescentando que hoje é um grande dia para o comércio.

“Foi uma negociação difícil e complicada, mas um bom trabalho foi feito”, disse Peña Nieto. Trump, por sua vez, afirmou que o acordo será muito bom para trabalhadores e cidadãos dos dois países.

Peña Nieto reiterou sobre a importância da participação de Trudeau no processo. “Reforcei com Trudeau a importância de sua reincorporação ao processo, com a finalidade de concluir uma negociação trilateral nesta semana”, disse o presidente mexicano.

O presidente dos EUA afirmou ainda que o acordo beneficiará “empregos nos EUA, bem como os agricultores e fabricantes”.

“México, estou muito orgulhoso de você, pois fizemos um ótimo trabalho”, disse Trump ao finalizar a conversa.

Perguntado sobre as disputas comerciais em relação a China, o presidente americano disse que “este não é momento para falar sobre o comércio com a China, mas teremos o momento certo”.