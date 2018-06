Trump promete reciprocidade a países que retirarem barreiras contra EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco via Twitter que o país vai tratar com maior reciprocidade a questão comercial “quem retirar barreiras artificiais” contra produtos americanos.

“Os Estados Unidos estão insistindo que todos que colocaram barreiras e tarifas comerciais artificiais sobre as mercadorias que entram em seu país removam essas barreiras e tarifas para serem atendido com maior de reciprocidade pelos EUA. O comércio deve ser justo e não uma via de apenas uma mão”, afirmou o presidente.

A retórica de Trump coincide com o tom que ele tem adotado nos últimos dias. No começo da semana passada, ele pediu que o Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) fizesse um levantamento de US$ 200 bilhões em produtos da China a serem sobretarifados em 10%.

Em resposta, Pequim disse estar em “guerra comercial” com os EUA e prometeu “medidas duras” contra Washington.

Em outras frentes, Trump duela com Canadá e México, parceiros do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), e a União Europeia.