Trump instrui Departamento do Comércio a investigar veículos importados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu o secretário do Comércio, Wilbur Ross, que inicie uma investigação sobre importações de automóveis, incluindo caminhões e peças automotivas para determinar os efeitos na segurança nacional americana. De acordo com o republicano, a indústria automotiva e a de autopeças “são fundamentais para a nossa força como nação”.

Trump anunciou as novas medidas há pouco, em comunicado divulgado pela Casa Branca. No documento, ele diz que se reuniu com o secretário do Comércio, Wilbur Ross, para discutir o estado atual da indústria automotiva dos EUA. Nesse encontro, ele pediu o início da investigação, instruindo a utilização da cláusula 232, que já foi usada anteriormente para a imposição de tarifas sobre as importações americanas de aço e alumínio.

Mais cedo, fontes ouvidas pelo Wall Street Journal relataram que Trump considera aplicar tarifas de até 25% sobre veículos importados pelos EUA. Na manhã desta quarta-feira, o presidente disse, em seu perfil no Twitter, que os trabalhadores americanos da indústria automotiva receberiam “grandes novidades em breve”. “Depois de muitas décadas perdendo seus empregos para outros países, vocês esperaram o suficiente”, comentou Trump, referindo-se aos trabalhadores americanos.